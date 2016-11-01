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BBC Türkçe

Güney Koreli protestocu kepçeyle Başsavcılığa girmeye çalıştı

Başkent Seul'de bir kişi, Cumhurbaşkan Park Geun-hye'nin de adının karıştığı bir dolandırıcılık skandalını protesto etmek için Başsavcılığa kepçeyle girmeye çalıştı. Protestocu gözaltına alındı.

01 Kasım 2016 16:51

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'nin de adının karıştığı bir dolandırıcılık skandalını protesto etmek için Başsavcılığa kepçeyle girmeye çalıştı.

Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'nin eski arkadaşı Choi Soon-sil, devlet kademesinde herhangi bir görevi olmamasına rağmen, kendisini cumhurbaşkanının arkadaşı olarak tanıtıp zimmetine 9 milyon dolar geçirmekle suçlanıyor.

Choi hakkında Seul Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.

Karar öncesi Choi'nin tutuklanmasını talep eden bir kişi de, Başsavcılığa kepçeli ekskavatörle girmeye çalıştı.

Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kepçeli protestocu gözaltına alındı.

Skandalın merkezindeki Choi adlı kadın ise kendisine yönelik suçlamaları reddetti. Savcılık yetkilileri, zanlının daha önce yurtdışına kaçtığını belirtip, "Güney Kore'de adresi yok. Bu da onun kaçma riski olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kadının daha önce kültür ve spor etkinliklerini destekleme adı altında yardım kuruluşlarını da dolandırıldığı iddia edilirken, Güney Kore yasalarına göre zanlının idam ya da müebbet hapis cezası alması söz konusu olabilir.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Cumartesi günü de Cumhurbaşkanı Park Geun-hye karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Göstericiler, cumhurbaşkanını arkadaşının devlet işlerine karışmasına göz yummakla suçlarken, Park da televizyon programına çıkarak Güney Kore halkından özür dilemişti.

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