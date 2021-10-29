Güney Koreli casuslar, Kim Jong-un'un kilo kaybını yakın takipte

T24 Dış Haberler

Güney Koreli casuslar, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un son zamanlarda 20 kilo kaybettiğini ancak sağlık sorunu bulunmadığını tespit etti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, perşembe günü parlamentoya kapalı kapılar arkasında bir brifing verdi.

AP'ye konuşan iki milletvekili, istihbarat biriminin Kim'in sağlık durumunu anlamak için çok yüksek çözünürlüklü fotoğraflar üzerinde incelemeler yaptığını ve başka teknikler kullandığını belirtti.

Kim'in son zamanlarda devlet medyası tarafından paylaşılan fotoğrafları ve videolarında çok kilo vermiş gözükmesi, sağlık durumu konusunda soru işaretleri yaratmıştı. 37 yaşındaki kim henüz bir halef seçmedi, ani bir şekilde hayatını kaybetmesinin ülkede karışıklığa sebep olabileceği konuşuluyor.

Olayı takip edenler Kim'in bir sağlık problemi var gibi durmadığını ve Kuzey Kore liderinin yüksek ihtimalle kendi isteğiyle kilo verdiğini belirtti. İstihbarat çalışanları, Kim'in düzenli olarak halka açık aktivitelere katıldığını ve olağandışı bir şey görmediklerini belirtti.

Güney Kore basını, Kim'in son zamanlarda bir dublör kullandığını iddia etmişti. Ulusal İstihbarat Servisi, bu iddiaları yalanladı.

İstihbaratçılar, Kim'in 140 kilodan 120 kiloya düştüğünü ifade etti.