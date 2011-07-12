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Spor

Güney Kore'den şikeye yalan makinesi çözümü

Güney Kore Futbol Federasyonu, oyuncuları yalan makinesine bağlama uygulaması başlattı.

12 Temmuz 2011 03:00

T24-Güney Kore Futbol Federasyonu, şike ve yolsuzluk vakalarıyla mücadele kapsamında oyuncuları yalan makinesine bağlama uygulaması başlattı.

Yakınlarda patlak veren bir şike skandalı, Güney Kore'deki futbol ligini derinden sarsmıştı.

Altı futbol takımından 46 futbolcu şike yaptıkları suçlamasıyla karşı karşıya bulunurken 10 futbolcu da ligden ömür boyu men edildi.

Federasyon da şikeyle mücadelede çareyi şüphelenilen oyuncuları yalan makinesine bağlamakta buldu.

BBC Seul muhabiri Lucy Williamson'ın aktardığına göre, şike yapmaktan suçlu bulunan kulüplere yönelik yaptırımlar da olacak.

Örneğin yolsuzluğu önlemeye yönelik katılımın zorunlu olduğu bir dizi seminer düzenlenecek.

Bu seminerlere katılmayan oyuncuların görevi askıya alınabilecek.

Ancak Williamson'a göre Güney Kore profesyonel ligi, oyuncuların paranın cazibesine kapılmalarını önlemek için de asgari kazançları ikiye katlamayı planlıyor.

Güney Kore profesyonel liginde asgari ücret 11 bin ABD doları civarında seyrediyor ki bu rakam ortalama gelirin yarısından da az.

Savcılık makamı, oyuncuların geçen yıl 15 ayrı maçta kasten hata yapmaları karşılığı para aldıklarını iddia ediyor.

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