Güney Kore'den Kuzey Kore'ye heyet

Güney Kore, hem Kuzey Kore ile ikili ilişkileri geliştirmek hem de Kuzey Kore ile ABD arasında nükleer silahlanma üzerinden devam eden gerilimi azaltmak için Pazartesi günü Kuzey Kore’ye bir heyet göndereceğini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı'nın resmî ikametgâhı Mavi Saray'dan Pazar günü yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Moon Jae In'in Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang’a özel temsilcilerden oluşan bir heyet göndereceği duyuruldu.

Aralarında Moon'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong ile İstihbarat Şefi Suh Hoon’un da bulunacağını on kişilik heyetin Pazartesi günü Pyongyang'a giderek iki gün sürecek üst düzey toplantılar yapacağı belirtildi.

Açıklamada, "Özel temsilciler, aralarında Kuzey Kore ile ABD arasında Kore yarımadasını nükleer silahlardan arındırma konuşmalarının gerçekleşmesi için koşulların oluşması ve Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konuları da dahil olmak üzere geniş kapsamlı görüşmelerde bulunacaklar” denildi.

Temsilciler Kuzey Kore'den sonra ABD'ye gidecek

Açıklamada özel temsilciler heyetinin Kuzey Kore'den sonra ABD'ye giderek görüşmelerin sonuçlarını konuşmak üzere Washington'da devlet görevlileri ile toplantı yapacakları belirtilirken gelişmelerden Japonya ve Çin’in de haberdar edileceği ifade edildi.

Güney Kore'nin özel temsilcilerini Kuzey Kore'ye göndermesi, Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenen ve 25 Şubat'ta sona eren Kış Olimpiyatları vasıtasıyla iki ülke arasında başlayan yakınlaşma kapsamında gerçekleşiyor.

Olimpiyatlar’ın açılış töreninde Kuzey ve Güney Koreli sporcular birlikte Birleşik Kore bayrağı altında yürümüş ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pyeongchang'a gönderdiği heyette bulunan kız kardeşi Kim Yo-jong ile tokalaşmıştı. 1953 yılında sona eren Kore Savaşı'ndan bu yana ilk defa Kim Ailesi'nin bir üyesi Güney Kore'ye gitmiş oldu.

Cumartesi günü Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA tarafından yayınlanan bir habere göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD ile görüşmeye açık olduklarını, ancak bir önkoşul ile masaya oturmayacaklarını söyledi. KCNA'ya göre sözcü, Kuzey Kore'nin ABD ile görüşme için yalvarmayacağını ve ayrıca askeri opsiyonun da masadan kalkmadığını söyledi.

Geçtiğimiz ay ABD, Olimpiyatlar için Pyeongchang'da bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kuzey Kore heyeti ile yapacağı gizli buluşmanın son anda Kuzey Kore tarafından iptal edildiğini duyurmuştu.

AFP,rtr/DÇÜ,BÖ

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