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Dünya

GÜNEY KORE'DEN KUZEY KORE'YE GÖZ DAĞI SEUL (A.A)

23 Aralık 2010 16:06

-GÜNEY KORE'DEN KUZEY KORE'YE GÖZ DAĞI SEUL (A.A) - 23.12.2010 - Güney Kore'nin, Kuzey Kore'den gelen tüm misilleme tehditlerine karşın daha önce yapacağını duyurduğu kara ve deniz tatbikatları bugün başladı. Güney Kore, başkent Seul ile iki Kore'yi birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge arasında kalan sahada yapacağını duyurduğu geniş kapsamlı askeri kara tatbikatıyla, iki Kore'nin deniz sınırına 100 kilometre mesafede icra edeceğini duyurduğu gerçek mermilerin kullanıldığı deniz tatbikatını başlattı. Tatbikatın başlamasının ardından açıklamada bulunan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myun-bak, Kuzey Kore'nin, kasım ayında Güney Kore'ye ait bir adayı bombalamasına benzer şaşırtıcı bir saldırganca harekette bulunması durumunda, ordunun buna acımasız bir karşılık vermesi gerektiğini söyledi. Güney Kore Cumhurbaşkanlığı bürosundan yayınlanan açıklamasında, Kuzey Kore sınırı yakınında görev yapan Kara Kuvvetlerinin ön birliklerinden Kuzey Kore'ye karşı heran uyanık olmalarını isteyen Lee, ''Bu ülkede sabrın barışı sağlayacağına inanmıştık, ama bu böyle olmadı'' ifadelerini kullandı.

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