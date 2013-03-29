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Dünya

Güney Kore'den Fethullah Gülen'e barış ödülü

Manhae Barış Ödülü'nü Fethullah Gülen adına Gazeteci ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil alacak

29 Mart 2013 13:07

Güney Kore'e 1997'den bu yana verilen Manhae Barış Ödülü'ne bu yıl Fethullah Gülen layık görüldü. Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayacak olan Gülen'in ödülünü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil alacak.
 
Güney Kore'de daha önce Güney Afrika eski Devlet Başkanı Nelson Mandela, Tibet dini lideri Dalai Lama ve İranlı insan hakları savunucusu Şirin Ebadi'ye verilen Manhae Barış Ödülü'ne bu yıl Gülen Cemaati lideri Fetullah Gülen layık görüldü.

Güney Kore'deki ödül töreni 11 Ağustos'ta düzenlenecek. Ancak törene ABD'de yaşayan ve sağlık sorunları olan Fethullah Gülen'in katılması beklenmiyor.

Manhae Barış Ödülü'nü Fethullah Gülen adına Gazeteci ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil alacak.

Gülen söz konusu ödüle, kültürlerarası diyaloga yaptığı katkı nedeniyle layık görüldü.

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