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Güney Kore’den 1,9 milyon gaz bombası alındı

Uluslararası Af Örgütü, Güney Koreli bir firmanın ürettiği yaklaşık 1,9 milyon adet biber gazı kartuşu ve gaz bombasının Türkiye’ye sevkiyatının yapılacağını açıkladı.

10 Ocak 2015 11:17

Toplumsal olaylara müdahale için Güney Koreli bir firmaya biber gazı kartuşu ve biber gazı siparişi verildi.

Zaman'da yer alan  habere göre sipariş edilen gaz bombalarının sevkiyatın ilk bölümünün bir hafta içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Türkiye’de, protestolar sırasında toplumsal olaylara müdahale teçhizatının sıklıkla kötüye kullanıldığını kaydeden bazı kuruluşlar, biber gazının bu denli yüksek miktarda alımına karşı kampanya başlattı. Change.org sitesinde düzenlenen kampanyada, daha önce yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Abdullah Cömert ve Berkin Elvan gibi isimler hatırlatıldı. Biber gazını kötüye kullanma ve protestoculara doğrudan gaz bombası atma konusunda Türkiye’nin kötü bir sicilinin bulunduğu belirtildi. Gezi Parkı eylemleri ve Taksim Meydanı’ndaki eylemlerde aşırı ve keyfi bir biçimde güç kullanıldığı kaydedildi.

Uluslararası Af Örgütü’nün açıklaması:

Son günlerde, Kore Cumhuriyeti’nden büyük miktarda öldürücülük düzeyi az silahın ihraç edileceğine dair haberleri kaygı ile izliyoruz. Türkiye yetkilileri bu tür eylemlerin bir daha yaşanmayacağını güvence altına alıncaya ve güvenlik güçlerinin geçmişte gerçekleştirdiği hak ihlallerine yönelik kapsamlı, tarafsız ve bağımsız soruşturmalar yürüteceğini taahhüt edinceye kadar, ülkeye biber gazı ve diğer öldürücülük düzeyi az silahların sevkiyatı durdurulmalıdır. İnsan hakları savunucuları olarak Wassenaar Düzenlemesi’nin katılımcılarından olan Kore Cumhuriyeti yetkililerini, Türkiye’ye bu tür silahların sevkiyatını durdurmaya çağırıyoruz.

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