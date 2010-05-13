Güney Kore'de toplu intihar

T24-

Polis açıklamasına göre, başkent Seul'un hemen güneyindeki Hwaseng'de dün, park halindeki bir otomobil içinde zehirli gaz soluyan 20 ve 30'lu yaşlardaki 4 kadın ve 1 erkeğin cesedi bulundu.



Ölenlerden 2'sinin intihar notu bıraktığını belirten polis, 5 kişinin internette suikast planı yaparak buluştuğu şüphesiyle ilgili soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.



Polis, aynı gün içinde birkaç saat sonra da Seul'un yaklaşık 85 kilometre doğusundaki Çunçeon'da 3 kişinin cesedinin bulunduğunu kaydetti, ancak ayrıntı vermedi.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)'ne üye 30 ülke içinde en yüksek intihar oranının görüldüğü Güney Kore'de, son yıllarda intihar vakaları daha da artmıştı. Güney Kore'de son yıllarda üst düzey görevliler ile ünlüler arasında da intihar vakaları görülmüştü.



Ülkenin en ünlü kadın oyuncularından Choi Jin-sil'in iki yıl önceki intiharından sonra mart ayında da yine oyuncu olan erkek kardeşi Choi Jin-yong, canına kıymıştı. Eski Devlet Başkanı Roh Mu-hyun, geçen yıl adının geniş kapsamlı bir yolsuzluk skandalına karışması üzerine intihar etmişti. Ülkenin en eski holdingi Dusan Grub'un eski başkanı Park Yong-oh da geçen kasım ayında hayatına son vermişti.



Seul Üniversite Hastanesi'nde psikiyatrist ve intiharların önlenmesi birimi yetkilisi Yuun Dae-hyun, ülkede toplu intiharların ise yaygın olmadığını kaydetti. Yuun ayrıca, yetkililerin intiharı teşvik eden internet siteleriyle ilgili sıkı önlemler aldığını söyledi. (AA)