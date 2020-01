Güney Kore'de stresli çalışanlar için özel uygulama: Tabut terapisi

Dünyada intihar oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Güney Kore'deki şirketler, stres altındaki çalışanlarını rahatlamak için enteresan yöntemler uyguluyor. Bunlardan bir tanesi de kendi temsili cenaze törenlerinin ardından "tabuta girmek".

BBC Türkçe'nin haberine göre, Güney Kore'de bazı şirketler çalışanlarının stres sorununa ilginç bir "tabut-terapi" yöntemi uyguluyor. Başkent Seul'deki sıradan bir işyeri binasının büyük bir odasında bir şirket çalışanları, kendileri için temsili cenaze töreni yapıyorlar.

Kefen yerine beyaz kıyafetler giyinmiş ofis çalışanları önce sıralara oturup ölmeden önce sevdiklerine son mektuplarını yazarken, hafif burun çekmeler yavaş yavaş mendillerin yetişmediği avaz avaz ağlamalara dönüşüyor. Ve olayın zirvesini oluşturan an geliyor: Her biri kalkıp odaya kendileri için yerleştirilmiş tabutların başına gidiyor. Bir an duruyor, sonra tabutun içine girip yatıyorlar.

Kimi kucağında kendi çerçeveli fotoğrafını kucaklamış olarak kimisi kara kurdelalarla süslenmiş olarak yatmayı tercih ediyor. Onlar yatadursun, tabutların kapakları kapatılıp, Azrail'i temsil eden uzun şapkalı siyah giysili biri tarafından çivileniyor. Karanlıkta tabutun içinde upuzun yatarken hayatın anlamı üzerine düşünüyorlar. Bu tuhaf ve karanlık ritüel, onlara hayatın değerini anlamaları için hazırlanmış.

Tabuta girmeden önce ilham verici videolar izliyorlar

Tabutlarına girmeden önce terapiye katılanlara, sıkıntılar içinde yaşayan insanların, örneğin son günlerini yaşayan bir kanser hastası ya da doğuştan kolsuz ve bacaksız olup yüzmeyi öğrenmiş birinin hikayelerini anlatan videolar gösteriliyor.

Çeşitli şirketlere çalışanlarının ruh sağlığı için temsili cenaze törenleri düzenleyen Seul'deki Hyowon Sağaltma Merkezi'nden Jeong Yong-mun, "Bütün bunlar, sorunlarıyla yüzleşebilmeleri ve onları hayatlarının bir parçası olarak kabul etmelerini hedefliyor" diyor. Jeong Yong-mun bu mesleğe geçmeden önce cenaze levazımatçısıymış.

Çalışanlarını, izlediğimiz törene yollayan şirketin genel müdürü Park Chun-woong, "Şirketimiz daima çalışanlarını eski düşünme biçimlerini değiştirmeye teşvik edegeldi, ama pek sonuç alamadık" diyor. Bu yüzden bir tabut içine girerek hayat üzerine kafa yormanın, çalışanlarını köklü bir şekilde sarsıp düşünce tarzlarını tamamen değiştirmeye yönelteceğini ummuş.

Etkili oluyor mu?

Güney Kore, iş yaşamına da yansıyan gayet hiyerarşik ve ataerkil bir kültüre sahip. Bu nedenle çalışanların şirket politikalarını eleştirmesi pek olası değil, ama yine de tabut-terapiden gerçekten etkilenmiş görünüyorlar. Cho Yong-tae tabuttan çıkarken, "Birçok hata yaptığımı farkettim. Bundan sonra çok daha hevesle çalışmayı ve ailemle daha çok zaman geçirmeyi umuyorum" diyor.

Şirket genel müdürü Park Chun-woong işverenin sorumluluklarının ofis dışında da devam ettiğine inanıyor Çalışanlarını yetiştirdikleri için duyduğu şükranı ifade etmek üzere, onların anne babalarına çiçek göndermesi buna bir örnek. Ayrıca çalışanlarının her sabah işe başlamadan önce, esneme hareketleri ve birlikte kahkahalarla gülme gibi egzersizler yapmalarında ısrarlı. Bir ofis dolusu insanın kişner gibi hep birlikte gülmelerini izlemek gerçekten çok tuhaf bir deneyim.

Bir kadın çalışan, "Birlikte gülmek önce tuhaf geliyor ve ne işe yarar diye düşünüyorsunuz, ama bir kez kahkaha atmaya başlayınca iş arkadaşlarınızın yüzlerine bakıyor ve gülmenizi tutamıyorsunuz. Bence gerçekten pozitif bir etkisi oluyor. Normal ortamlarda gülme fırsatı pek olmuyor çünkü" diyor.

En yüksek intihar oranı Güney Kore'de

Sanayi ülkeleri içinde en yüksek intihar oranı Güney Kore'de. Çalışanların patrondan önce işe gidip o çıkmadan çıkmamak zorunda hissetmeleri önemli bir sorun oluşturuyor.

Kore Nöro-psikiyatri Derneği'nin yaptığı bir araştırmaya katılan her dört kişiden birinin işyeriyle ilgili konular yüzünden ağır stres yaşadığı belirlendi.