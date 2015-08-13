Güney Kore'de işadamlarına af



Güney Kore Başkanı Park Geun Hye, ulusal birliği ilerletmek ve ekonomiyi canlandırmak için özel af yetkisini kullanmaya karar verdiğini belirtti. Af kararı, Japonya'nın Kore üzerindeki hakimiyetinin sona erişinin 70'inci yılı vesilesi ile alındı.

Aftan yararlananlar arasında aralarında ülkenin üçüncü büyük şirketinin başkanı da dahil olmak üzere çok sayıda işadamı bulunuyor. Güney Kore holdingi SK Group'un başkanı Chey Tae Won milyonlarca dolarlık yolsuzluk olaylarına karıştığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Park, göreve geldiği 2013 yılından beri ikinci kez af kararı alıyor. Ancak Chey'in serbest bırakılması nedeniyle Park'ın eleştirilere maruz kalacağı tahmin ediliyor. Park, göreve gelmeden önce ülkenin en güçlü aile şirketlerinden biri olan SK Group'un reformdan geçirilmesi gerektiğini söylemişti. Şirketin adı daha önce de yolsuzluk skandalları ile gündeme gelmişti.

Güney Kore Adalet Bakanı Kim Hyun Woong da serbest bırakılacak iş adamlarının ülke ekonomisinin canlanmasına katkıda bulunabileceği gerekçesiyle af kararı alındığını belirtti.