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Dünya

Güney Kore'de ilk kadın devlet başkanı

Demokratik Birleşik Parti'nin adayı Moon Jae-in'i az bir oy farkı ile geçen Park, Güney Kore'nin ilk kadın devlet başkanı oldu

19 Aralık 2012 21:29

Güney Kore'de bugün yapılan devlet başkanlığı seçimini Park Geun-hye kazandı. Saenuri Partisi'nin adayı Park, ülkenin ilk kadın devlet başkanı oldu.

Demokratik Birleşik Parti'nin adayı Moon Jae-in'i az bir oy farkı ile geçen Park, Güney Kore'nin ilk kadın devlet başkanı oldu.

Güney Kore'yi 1961-1979 yılları arasında yöneten diktatör Park Chung-hye'nin kızı olan Park, babasının 18 yıllık iktidarı döneminde işlenen "insan hakları ihlalleri" nedeniyle özür dilemişti.

Park Chung-hee'nin kızı olması, seçim kampanyasını etkileyen önemli bir faktör olmuştu. Kimi destekçileri, "çetin bir siyasi hayatın" içinde büyüyen Park'ı güçlü ve kararlı bir aday olarak gördüklerini belirtmişti.


Anketlerde gerideydi


İnsan hakları savunucusu liberal Moon Jae-in, seçimden önce yapılan kamuoyu anketlerinde muhafazakar Park Geun-hye'i geride bırakıyordu.


'Nükleer silahlanma' çağrısında bulunmuştu


Kuzey Kore ile diyaloğa olumlu baktığını belirten Park, Pyongyang yönetimine, "nükleer silahsızlanma" konusunda adım atma çağrısında bulunmuştu.

Devlet Başkanı Lee Myung-bak'ın yerine seçilecek iki aday için 40 milyon seçmen sandık başına gitmişti.

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