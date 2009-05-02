T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Güney Kore'de H1N1 virüsüne rastlandı

02 Mayıs 2009 10:55

Meksika'da ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan H1N1 virüsüne, Güney Kore'de de rastlandığı bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, bir süre önce Meksika'yı ziyaret eden 51 yaşındaki bir kadında domuz gribi saptandığı ve testlerin, adı açıklanmayan kadının H1N1 taşıdığını doğruladığını duyurdu.

Salı gününden beri hastalığı kaptığından şüphe edilenler listesinde yer alan ve karantinada tutulan kadının hastaneden taburcu olacak kadar iyileştiği kaydedildi.

Yonhap, domuz gribi olduğundan şüphe edilen diğer 2 kişide ise testlerin negatif çıktığını aktardı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24