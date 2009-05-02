Güney Kore'de H1N1 virüsüne rastlandı

Meksika'da ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan H1N1 virüsüne, Güney Kore'de de rastlandığı bildirildi.



Güney Kore haber ajansı Yonhap, bir süre önce Meksika'yı ziyaret eden 51 yaşındaki bir kadında domuz gribi saptandığı ve testlerin, adı açıklanmayan kadının H1N1 taşıdığını doğruladığını duyurdu.



Salı gününden beri hastalığı kaptığından şüphe edilenler listesinde yer alan ve karantinada tutulan kadının hastaneden taburcu olacak kadar iyileştiği kaydedildi.



Yonhap, domuz gribi olduğundan şüphe edilen diğer 2 kişide ise testlerin negatif çıktığını aktardı.

