Güney Kore ve Japonya: Kuzey Kore balistik füze testi gerçekleştirdi

Güney Koreli ve Japon yetkililer, Kuzey Kore’nin şüpheli bir balistik füze fırlattığını söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Pyongyang’ın ülkenin doğu kıyısından bir füze fırlattığını söyledi. Japonya Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore’nin olası bir balistik füze fırlattığını belirterekcken uzmanlar bu testlerin füze programlarını genişletmek ve Washington’ı nükleer müzakerelerin durmasıyla ilgili baskı altında bırakmak gibi iki amaca hizmet ettiğini söylüyor.

Kuzey Kore’nin bir nükleer teste hazırlanıyor olabileceği de iddia ediliyor.