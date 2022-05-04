T24 LogoT24 Logo
Dünya

Güney Kore ve Japonya: Kuzey Kore balistik füze testi gerçekleştirdi

Kuzey Kore bu yıl füze testlerini hızlandırdı

04 Mayıs 2022 08:32

Güney Koreli ve Japon yetkililer, Kuzey Kore’nin şüpheli bir balistik füze fırlattığını söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Pyongyang’ın ülkenin doğu kıyısından bir füze fırlattığını söyledi. Japonya Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore’nin olası bir balistik füze fırlattığını belirterekcken uzmanlar bu testlerin füze programlarını genişletmek ve Washington’ı nükleer müzakerelerin durmasıyla ilgili baskı altında bırakmak gibi iki amaca hizmet ettiğini söylüyor.

Kuzey Kore’nin bir nükleer teste hazırlanıyor olabileceği de iddia ediliyor.

balistikfüzekuzey koregüney korejaponyatest
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24