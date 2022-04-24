Güney Kore tartışıyor: BTS 18 aylık zorunlu askerlikten muaf tutulmalı mı?

Güney Kore’de dünya çapında büyük bir ün elde ederek ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunan BTS grubunun yedi üyesinin 18 aylık zorunlu askerlik görevinden muaf olmasına ilişkin bir yasal düzenleme tartışılıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Güney Kore Ulusal Meclisi gelecek günlerde BTS gibi yıldızların zorunlu askerlik durumunu görüşecek. Kamuoyunun 20’li yaşlarında olan ve daha önce zorunlu askerliğini ertelenen BTS yıldızları Jin, Jimin, V, RM, J-Hope, Suga ve Jungkook’un durumuna ilişkin farklı fikirleri bulunuyor.

Dünya genelinde 30 milyondan fazla albüm satan BTS, ABD ve Britanya listelerinde bir numarada yer almıştı. Grup üyelerinin askerliği, 2020’den bu yana erteleniyordu.

2020’de dönemin Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, BTS üyelerine K-pop’un küresel görünürlüğünü artırdığı için teşekkür etmişti. BTS tek başına Güney Kore ekonomisi yıllık 3.54 milyar dolar katkı sağlıyor.

Güney Kore’de 18-28 yaş arasında tüm erkeklerin, Kuzey Kore tehdidi gerekçesiyle en az 18 ay askerlik yapması gerekiyor.

Mevcut yasa şu an Olimpiyat ve Asya Oyunları’nda madalya alanlar ve küresel anlamda tanınan ödül almış klasik müzik yapanları askerlikten muaf tutuyor. Mevcut muafiyetlere ülkenin popüler pop yıldızlarının da eklenmesi isteniyor.

Anketler, Güney Korelilerin BTS gibi yıldızların zorunlu askerliğinin yerine bir alternatif getirilmesini desteklediğini gösterse de plana endişeyle bakanlar, daha az hak eden ünlülerin bu durumu kötüye kullanabileceğini söylüyor.