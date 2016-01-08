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Dünya

Güney Kore, hidrojen bombası sonrası Kuzey Kore sınırındaki propaganda yayınına yeniden başladı

Hoparlörlerden pop şarkı çalınıyor...

08 Ocak 2016 17:17

Güney Kore, hidrojen bombası patlattığını iddia eden Kuzey Kore’yle arasındaki sınırına yerleştirdiği dev hoparlörlerden pop şarkılarının da dinletildiği propaganda yayınına yeniden başladı. 

DHA’nın haberine göre Birleşmiş Milletler ve NATO gibi uluslararası kuruluşlar olmak üzere birçok devletin tepkisini çeken Kuzey Kore lideri Kim Jong Un doğum günü olan 8 Ocak’ta, yayınlara yeniden başlanması dikkat çekti.

 

Kuzey Kore liderinin doğum günü 8 Ocak

 

Güney Kore 11 yıl ara verdikten sonra geçtiğimiz Ağustos ayında mayın patlaması sonucu sınırda iki askerinin yaralanmasının ardından tekrar yayına başlamıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un bunun üzerine Güney Kore’yi hava saldırıları düzenlemekle tehdit etmişti. Güney Kore ise sınırdaki yayınlara son vermişti. İki ülke arasındaki gerginlik, Kuzey Kore’nin hidrojen bombası denemesinden sonra yeniden alevlendi. Kuzey Kore liderinin doğum günü bütün ülkede törenlerle kutlandığı ve halkın liderlerine bağlılıklarını gösterdiği 8 Ocak’ta, yayınlar yeniden başladı.

 

Pop şarkıları dinletiyorlar

 

Sınıra kurdukları dev hoparlörler sayesinde yayın kilometrelerce uzaktan dahi duyulabiliyor. Hoparlörlerden Güney Kore’nin ünlü pop şarkıları, kadınlardan oluşan K-pop grupları Kuzey Kore askerlerinin yanı başında yüksek sesle yankılanıyor. Yayınlarda haberler, hava durumu ve Kuzey Kore’yi eleştiren tek yönlü konuşmalar bulunuyor. II Dünya Savaşı öncesinde geniş bant ve radyo yayınları devletlerin propaganda aracı olarak kullanılıyordu.

 

Sınıra füze sevkiyatı

 

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap sınıra olası bir Kuzey Kore tehdidine karşı silah sevkiyatı yapıldığını ve füze konuşlandırıldığını duyururken, Savunma Bakanlığından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Güney Kore Devlet Başkanlığı Güvenlik Sorumlusu Cho Tae-yong, Kuzey Kore’nin hidrojen bombası denemesini “tehlikeli bir saldırı” olarak nitelemişti.

 

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