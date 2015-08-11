Güney Kore, sınırda yaralanan askerlerle ilgili Kuzey Kore'yi suçladı

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC), 4 Ağustos'ta sınır bölgesinde iki askerin ağır yaralanmasına neden olan patlamadan Kuzey Kore'nin sorumlu olduğunu açıkladı.



ABD öncülüğündeki UNC'den bugün yapılan açıklamada, bu patlamalar, Güney ve Kuzey Kore'yi ayıran askerden arındırılmış bölgeyle ilgili ateşkes maddelerinin "ihlali" olarak nitelendirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, saldırıyı kınayarak "Kuzey Kore'ye bunun bedelini ödeteceğiz" dedi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kim Min-seok, 11 yılda ilk kez 4 kilometrelik sınır bölgesinde Kuzey Kore'ye karşı propaganda yayını yapmaya başlandığını açıkladı. Sınırda hoparlörlerle yapılan yayının, iki ülke arasında zaten gergin olan ilişkileri daha da kötüleştirmesinden endişe ediliyor.



Sınır bölgesinde 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamalarda bölgede devriye gezen Güney Koreli 2 asker bacaklarını kaybetmişti. Patlamaların ardından yapılan araştırmalarda 3 tahta kutuda mayınlar bulunmuştu. Patlayıcıların, Kuzey Kore tarafından kullanılan mayınlarla aynı olduğu belirlenmişti.

Kuzey Koreli askerlerin, mayınları yerleştirmek için Güney Kore sınırını 500 metre ihlal ettikleri ortaya çıkarılmıştı. Askerden arındırılmış bölge, Kore Savaşı'nın 1953'te ateşkes ilanıyla sona erdirilmesinden bu yana Güney ve Kuzey Kore'yi birbirinden ayırıyor.