Güney Kore seçimleri: K. Kore ile yakınlaşmayı savunan aday favori

Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı. Seçimin favorisi, Kuzey Kore ile yakınlaşmayı savunan solcu aday Moon Jae-In.

Yeni kurduğu Demokratik Parti'nin lideri olan 64 yaşındaki Moon Jae-In kampanyasında, mevcut Güney Kore yönetiminin tam aksine Kuzey Kore ile temasların artırılmasını vadetmişti.

Eski bir insan hakları avukatı olan Moon Jae-In'in bir diğer vaadi de ekonominin canlandırılması için 10 trilyon wonluk (yaklaşık 8,8 milyar dolar) bir ek bütçe hazırlamak.

Yapılan son kamuoyu araştırmaları, Moon'un oyların yüzde 40'dan fazlasını alacağını gösteriyor.

BBC Seul Muhabiri Steve Evans'a göre Moon'un olası zaferi, Güney Kore ile ABD arsında gerginliğe yol açabilir.

TSİ günün ilk dakikalarında başlayan oy verme işlemi TSİ 14:00'de sona erecek.

Sandıkların kapanmasının ardından 2 saat içinde sonucun netleşmesi bekleniyor.

Yolsuzluk yapmakla ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-Hye, Mart ayında azledilmişti.

Park Geun-hye böylece yargı kararıyla görevden alınan ilk Güney Kore lideri olmuştu.