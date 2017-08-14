Güney Kore Savunma Bakanı: Kuzey Kore'nin nükleer başlıklı füze geliştirmesine 1 veya 2 yıl var

Güney Kore Savunma Bakanı, Kuzey Kore'nin hedefi vurabilecek bir nükleer başlıklı füzeyi geliştirmesinin önünde en az bir veya 2 yıl daha olduğunu açıkladı.

Pazar günü Kore televizyonuna konuşan Suh Choo-suk, Kuzey Kore'nin savaş başlığının atmosfere girişini kontrol eden teknolojide henüz ileri safhaya ulaşamadıklarını söyledi.

Suh Choo-suk, Pyongyang'ın nükleer başlığı küçültmek konusunda hızla ilerlediğini de kaydederek devamında şunları söyledi:

"Daha o noktaya varabildiklerini düşünmüyoruz ama doğru bu hedeflerine yaklaşıyorlar. Zamanı tam olarak söyleyemeyiz ama bu en az bir veya 2 yıl daha alacaktır"

Güney Kore Savunma Bakanı Suh, Kuzey Kore'nin füze denemelerine devam etmesini beklediklerini ama fiili bir savaşı büyük bir risk olarak görmediklerini de ifade etti.

Kuzey Kore Ağustos ayında gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesinde, savaş başlığını kontrol etme ve atmosfere giriş aşamalarının mükemmel işlediğini açıklamış, denemeyi "büyük bir başarı" olarak duyurmuştu.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da iki ülke arasında bu ay yapılacak ortak askeri tatbikatlar öncesi Güney Kore'de görüşmeler gerçekleştirecek.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'nin ABD'yi tehdit etmeyi bırakmasını istedi.

CIA başkanı Pompeo: "Nükleer savaşa ramak yok"

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) başkanı Mike Pompeo da Pazar günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile çok yakın zamanda bir nükleer savaş tehlikesi bulunmadığını açıkladı.

Pazar günü Amerikan Fox televizyonuna konuşan Pompeo, Kuzey Kore'nin ABD'yi vuracak bir nükleer silah geliştirmeye ne kadar yakın olduğuna ilişkin soruya, "çok daha yakınlar" yanıtını verdi.

Mike Pompeo, "Bu amaca doğru endişe verici bir hızla ilerliyorlar" dedi.

Kuzey Kore Perşembe günü Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprağı olan Guam'a saldırı planlandığını açıklamıştı.

Buna cevaben Trump, eğer Guam'a bir şey olursa, Kuzey Kore'nin "çok, çok büyük bir sorun" ile karşılaşacağını söyledi.