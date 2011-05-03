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Dünya

GÜNEY KORE POLİSİNDEN GOOGLE'A BASKIN  SEUL (A.A)

03 Mayıs 2011 15:34

-GÜNEY KORE POLİSİNDEN GOOGLE'A BASKIN  SEUL (A.A) - 03.05.2011 - Güney Kore polisi, izin almaksızın özel bilgileri topladıkları iddiasıyla arama motoru Google ile Daum İletişim şirketinin bürolarına baskın düzenledi. Polis, Daum ve Google Kore'nin ilan vermek için akıllı telefon kullanıcılarıyla ilgili bilgi topladıklarına inanıldığını belirtti. Google için çalışan halkla ilişkiler firması da polisin, Seul'daki büroya geldiğini ve şirketin yetkililerle işbirliği yapacağını bildirdi. Bu arada Güney Koreli savcıların, Google şirketini güvenliği olmayan kablosuz şebekelerden e-posta adreslerini toplamakla suçladığı ifade ediliyor.

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