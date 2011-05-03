-GÜNEY KORE POLİSİNDEN GOOGLE'A BASKIN SEUL (A.A) - 03.05.2011 - Güney Kore polisi, izin almaksızın özel bilgileri topladıkları iddiasıyla arama motoru Google ile Daum İletişim şirketinin bürolarına baskın düzenledi. Polis, Daum ve Google Kore'nin ilan vermek için akıllı telefon kullanıcılarıyla ilgili bilgi topladıklarına inanıldığını belirtti. Google için çalışan halkla ilişkiler firması da polisin, Seul'daki büroya geldiğini ve şirketin yetkililerle işbirliği yapacağını bildirdi. Bu arada Güney Koreli savcıların, Google şirketini güvenliği olmayan kablosuz şebekelerden e-posta adreslerini toplamakla suçladığı ifade ediliyor.