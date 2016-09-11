Güney Kore: Kuzey Kore nükleer saldırı işaretleri gösterirse başkenti yok ederiz!

Güney Koreli askeri bir kaynak, Kuzey Kore'nin nükleer saldırı işaretleri göstermesi durumunda Seul'un Pyongyang'ı 'yok edeceğini' söyledi. Güney Kore hükümetine kayın kamu kuruluşu Yonhap haber ajansına konuşan yetkili, "Pyongyang'ın her yeri balistik füzelerle ve yüksek patlayıcı gücü olan mermilerle tamamen yok edilecek" dedi.

Yetkili, başkentte Kuzey Kore yönetimindeki isimlerin saklandığı düşünülen bölgelerin öncelikli hedef olarak belirleneceğini söyledi ve "Şehir küle dönecek, haritadan silinecek" dedi.

BBC Kore muhabiri Steve Evans, Güney Kore'nin açıklaması için, Kuzey Kore'nin de Seul yönetimine karşı sıkça kullandığı sert söylemlerle benzerlik taşıdığını belirtiyor.

Evans, Kuzey Kore'nin engellenemediği ve lideri Kim Jong-un'un nükleer hırslarının önüne geçilemediği için Seul hükümeti içinden de eleştiriler yükseldiğini kaydetti.

Kuzey Kore Cuma günü beşinci nükleer denemesini gerçekleştirmişti.

Güney Kore'nin Kuzey'e saldırı planlarının da Cuma günkü denemeden sonra parlamentoda açıklandığı düşünülüyor.

Uluslararası toplum, Pyongyang'ın 'en büyük nükleer deneme' olarak tanımladığı gelişmeye vereceği yanıtı değerlendiriyor.

ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi, Japonya ve Güney Kore'nin uyguladığı yaptırımlarım yanı sıra ayrı yaptırımlar uygulama hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

Pyongyang ise Pazar günü ülkeye yönelik tehditler için "anlamsız yaptırımlar… gülünç" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisi Sung Kim, "Kuzey Kore bölgeye, müttefiklerimize ve bize giderek artan bir tehdit oluşturmaya devam ediyor biz de bu büyüyen tehdide karşı kendimizi savunmak için mümkün olan her şeyi yapacağız" dedi.

Sung, "Güvenlik Konseyi'nin yaptırımlarına ek olarak ABD ve Japonya, Güney Kore ile birlikte tek taraflı önlemlere ve ikili önlemlere hatta üçlü işbirliği imkânlarına bakacak" diye ekledi.