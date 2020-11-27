Güney Kore: Kuzey Kore, Koronavirüs aşısı bilgilerini çalmaya çalışıyor

Güney Kore istihbarat birimi, Kuzey Kore'nin yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen aşılarla ilgili bilgileri ele geçirmeye çalıştığını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Güney Kore basını parlamentonun istihbarat komitesinden bir vekilin iddiasını paylaştı. İddiada, Kuzey Kore'nin Güney Koreli şirketlerden Koronavirüs aşı bilgilerini çalmaya çalıştığı belirtildi.

Millervekili Ha Tae-keung, Ulusal İstihbarat Servisi'nden bilgi aldığını, ülkedeki ilaç şirketlerinin hackerlar tarafından hedef alındığını söyledi. Hackleme çabalarının başarısız olmadığı eklendi.

Microsoft tarafından geçen hafta yapılan bir açıklamada da Rus ve Kuzey Kore hükûmetleri için çalışan hackerların Güney Kore, Kanada, Fransa ve ABD'deki ilaç şirketlerinden bilgi çalmaya çalıştığı iddia edilmişti.