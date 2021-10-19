Güney Kore: Kuzey, denize füze fırlattı

T24 Dış Haberler

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin denize doğru bir balistik füze ateşlediğini bildirdi.

Güney Kore genelkurmay başkanları, ''Ordumuz durumu yakından takip ediyor ve ABD ile iş birliği halinde olası yeni ateşlemelere karşı hazır şekilde bekliyoruz'' açıklamasında bulundu.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, iki balistik füze tespit ettiklerini ve Pyongyang'ın son haftalarda yaptığı füze denemelerinden rahatsız olduklarını dile getirdi.

Kuzey Kore geçen haftalarda bir uzun mesafeli seyir füzesi, trenden fırlatılmış füze ve 'hipersonik roket' dediği silahları denemişti. Ülkedeki ağır ekonomik zorluklara rağmen Pyongyang, füzeler için ciddi harcamalarda bulunmaya devam ediyor.

Yeni ateşleme, ABD Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim şu açıklamada bulunduktan sonra geldi: 'ABD ve müttefiklerinin güvenliğini artırmak için Kuzey Kore ile diplomasi yapacağız''.

Öte yandan, yüzlerce şirket ve ordu mensubu bu hafta Uluslararası Havacılık ve Savunma Sergisi için Seul'de olacak. Bunun, Seul'de şu ana kadar yapılan en büyük savunma konferansı olacağına inanılıyor.