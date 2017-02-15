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Dünya
Deutsche Welle

Güney Kore Kim Jong Nam cinayetini doğruladı

Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un başka bir anneden olan kardeşi Kim Jong Nam'ın Malezya’da öldürüldüğünü doğruladı.

15 Şubat 2017 16:38

Güney Kore medyası hükümet çevrelerine dayanarak dün verdiği haberde, 45 yaşındaki Kim Jong Nam’ın Malezya’nın Kuala Lumpur havalimanında Kuzey Koreli iki kadın ajanın kullandığı zehirli iğne ile öldürüldüğünü bildirmişti.

Güney Kore hükümetinden yapılan açıklamada, “Öldürülen kişinin Kim Jong Nam olduğu konusunda hükümetimiz kuşku duymamaktadır” denildi.

Malezya polisi ile Kim'in özel korumalarının güvenlik zafiyetinden faydalandığı iddia edilen ajanların saldırıyı düzenledikten sonra taksi ile havalimanından ayrıldığı öne sürüldü. Malezya polisi, iddiaları doğrulamazken havalimanında Kim Chol adında birinin rahatsızlandığını, akabinde hastaneye götürüldüğünü ve söz konusu kişinin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Basında daha sonra yer alan haberlerde bu kişinin sahte pasaportla seyahat eden Kin Jong Nam olduğu iddiası yer aldı.

Aralık 2013'te de Kim Jong Un'un amcası vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam edilmişti.

Reform yanlısı olduğuna belirtilen Kim Jong Nam, babası Kim Jong Il'in ölümünen ardından ülkenin müstakbel devlet başkanı olarak görülüyordu. Ancak bu göreve getirilmeyen Kim'in babası ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında 2001 yılında sahte belgelerle Japonya'ya kaçtığı ve o tarihten bu yana yurtdışında, ağırlık olarak da Çin'in Macao bölgesinde yaşadığı belirtiliyordu.

Rusya kaynaklı bilgilere göre, Kim 2012 yılında burada kaldığı lüks otelden yüksek borçları yüzünden ayrılmak zorunda kaldı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/ÇA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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