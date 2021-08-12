Güney Kore ile Swap anlaşmasının arka planı: Merkez Bankası yöneticileri için de sürpriz oldu; görüşmeleri Külliye'nin yürüttüğü belirtiliyor

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı perşembe gününün ilk sürprizi, Güney Kore Merkez Bankası ile yapılan 2.3 trilyon won tutarındaki (17.5 milyar TL; yaklaşık 2 milyar dolar) Swap (para takası) anlaşması oldu.

Güney Kore Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre üç yıllık anlaşma, tarafların uzlaşması halinde uzatılabilecek.

Swap anlaşmasının yapıldığını Güney Kore Merkez Bankası’nın yaptığı açıklaması sayesinde öğrendik. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklamayı teyit etti, açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti.

Öğrendiğime göre Merkez Bankası’nın birçok yöneticisi de anlaşmayı, kamuoyuyla aynı anda öğrenmiş. Yani açıklandıktan sonra…

Swap anlaşmasının Külliye tarafından hazırlandığı ve Güney Kore ile görüşmelerin de Cumhurbaşkanlığı çevrelerince yürütüldüğü belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda anlaşma metnini sadece üst düzey birkaç yöneticinin gördüğünü de duydum. Adeta bankada, bilgi sızmaması için özel önlem alınmış.

Swap anlaşmasının iki ülke arasındaki ticaretin finansmanında etkili olacağı belirtiliyor.

Swap anlaşmasıyla ilgili yeni detaylar öğrendikçe yazacağım...