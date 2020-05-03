Güney Kore hükûmet yetkilisi: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ameliyat geçirdiğine dair ibare yok

Güney Kore hükûmetinden ismini vermeyen bir yetkili, kalp ameliyatı geçirdiği için uzun süre kamuoyu karşısına çıkmayan hakkında öldüğü iddiaları çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ameliyat olmadığını öne sürdü.

Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap'a konuşan hükûmet yetkilisi, Güney Kore'nin iddialara rağmen Kim Jong-un'un kalp ameliyatı geçirdiğini işaret eden bir kanıt bulmadığını belirtti.

Yonhap Haber Ajansı, öldüğüne ilişkin iddialar çıkan Kim Jong-un'un 20 gün sonra ilk kez kamuoyunun önünde görüldüğünü bildirmişti.

Habere göre, Kuzey Kore'nin 36 yaşındaki lideri, ülkede kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Suncheon şehrinde düzenlenen bir gübre fabrikanın açılış törenine katıldı.

Kim Jong-un en son 11 Nisan’da, başkanlığı ettiği İşçi Partisi toplantısında görülmüştü.

Öldü iddiaları nasıl başladı?

Tartışmalar ilk olarak CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Kim'in "hayati tehlikesi" olduğu iddiasını duyurmasıyla başladı. Kuzey Kore devlet medyası 11 Nisan'da Kim'in bir Politbüro toplantısına katıldığını bildirdi. Ertesi gün gazetede Kim'in bir askeri tesisi ziyaretiyle ilgili haber yer aldı ancak teftişin hangi tarihte yapıldığı belirtilmedi. Kuzey Kore lideri, 15 Nisan'da dedesinin doğum günü kutlamalarına da katılmadı.

İzole edilmiş ülkenin içindeki muhbirlerden haber toplayan Güney Kore merkezli The Daily NK, Kim'in bir kalp ameliyatı geçirdiğini doğruladı ancak şimdi "Büyük oranda iyileştiğini" iddia etti. Daily NK, kesin bir yargıda bulunmanın mümkün olmadığını çünkü haberin sadece tek bir kaynağa dayandığını ifade etti.

Daily NK başka bir haberinde Kim'in sağlığının son aylarda obezite, yoğun sigara kullanımı ve stres sebebiyle ciddi anlamda kötüleştiğini bildirmişti.

Öte yandan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in danışmanı, "Kim Jong-un hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor" dedi.