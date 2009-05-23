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Dünya

Güney Kore eski Cumhurbaşkanı öldü

23 Mayıs 2009 10:38

Güney Kore eski Cumhurbaşkanı Roh Moo-hyun'un öldüğü bildirildi

Merkezi Seul'de bulunan Yonhap ajansının verdiği habere göre, bir yardımcıyla birlikte evinin yakınında dağ tırmanışı yaptığı sırada düşen Roh, önce yakındaki yerel bir hastaneye, daha sonra Busan Üniversitesi hastanesine götürüldü.

Hastane yetkilileri, Roh'un başındaki yaraların ölümüne neden olduğunu bildirdi.

Polis yetkilileri Roh'un ölümüyle ilgili soruşturma açarken, avukatı Moon Jae-in, eski Cumhurbaşkanı Roh'un ailesine hitaben bir 'intihar notu' bıraktığını söyledi.

2003-2008 yılları Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Roh aleyhine çalışma ofisinde bir iş adamından 6 milyon dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle açılan soruşturma halen sürüyordu.

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