Güney Kore'den ortak irtibat bürosunun patlatılmasından sonra ilk açıklama: Olacaklardan Kuzey Kore sorumludur

T24 Dış Haberler

Kuzey Kore'nin sınırın kendi tarafındaki Kore ortak irtibat bürosu binasını havaya uçurmasının ardından Güney Kore, gerilimi arttırmaya devam ederse komşusuna "sert bir biçimde" karşılık vereceklerini ifade etti.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Kim Yu-Gun, büro binasının patlatılmasının ardından, "Kuzey Kore, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişebileceğine ve yarımadada barış olabileceğine dair umut besleyen herkesin beklentilerini alt üst etti" dedi.

Yu-Gun, "Bu olayın doğurabileceği tüm sonuçlardan Kuzey Kore'nin sorumlu olacağını herkesin bilmesini isteriz" diye konuştu.

Kuzey ile Güney Kore arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla kurulan ortak irtibat bürosunun binası geçen saatlerde patlatılmıştı.

Broşür krizi

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" diyerek "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Diğer yandan, Kim Yo Jong, ordunun, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini belirterek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti.