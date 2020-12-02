Güney Kore'de yasa düzenlendi; BTS üyeleri askerliği 2 yıl daha erteleyebilecek

Güney Kore yasasında yapılan bir değişiklik, Grammy adayı ünlü K-pop grubu BTS üyelerinden ikisinin bu yıl yapması gereken askerlik görevini 2 yıl erteledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Güney Kore'de 28 yaşına gelen erkeklerin daha önce yapmamışlarsa zorunlu askerlik hizmetini tamamlamaları gerekiyor. Dünyaca ünlü K-pop grubunun iki üyesi, Jin ve Suga, yakın zamanda 28 yaşlarına basacaklar ve askere gitmeleri gündeme gelecekti.

Güney Kore yasasında yapılan değişiklik zorunlu askerlik yaşını 28'den 30'a çekerek grup üyelerine 2 yıl daha süre verdi.

BTS grubu üyeleri, 2018'den bu yana küresel kültür etkilerinin mükâfatı olarak askerliklerini erteleyebiliyordu.

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