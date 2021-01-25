Güney Kore'de ilk kez bir kedinin Koronavirüs testi pozitif çıktı

Güney Kore'de ilk kez bir kedinin Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

CNN'de yer alan habere göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bir evde yaşayan kedinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bir evde iki kişi Koronavirüs'e yakalandıktan sonra evdeki üç kediye test yapıldığı, birinin testinin pozitif çıktığını söyledi. Virüse yakalanan kedi diğerlerinde ayrıldı.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi daha önce pek çok sağlık kurumunun açıkladığı gibi hayvanlardan insanlara Koronavirüs geçtiğine dair bulgu olmadığını belirtti.