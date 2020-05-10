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Dünya

Güney Kore'de ikinci dalga gece hayatından geldi; kulüpler kapatıldı

Seul Belediye Başkanı Park Won-soon, 2.100 mekanının kapatıldığını duyurdu

10 Mayıs 2020 07:57

Sosyal mesafe kurallarını gevşeten Güney Kore'de gece hayatının yeniden canlanmasının ardından Koronavirüs vaka sayısının artması yüzünden gece kulüpleri kapatıldı

Sosyal mesafe kurallarını gevşeten Güney Kore'de gece dışarı çıkanlar ile vaka sayısının tekrar artmasıyla gece kulüpleri kapatıldı. Ülkenin başkenti Seul'da binlerce gece kulübü, bar, disco, Covid-19 hastalığının görülme sıklığının geçen hafta sonu eğlenmeye çıkanlar ile artması üzerine tekrar kapatıldı.

Guardian'ın haberine göre Seul Belediye Başkanı Park Won-soon, 2.100 mekanının kapatıldığını duyurdu.

Ülkede dün akşam, 17'si önceki cumartesi günü üç gece kulübünü dolaşan 29 yaşındaki bir adam kaynaklı 18 yeni Koronavirüs vakası açıkladı.

Güney Kore'de şimdiye kadar hastalıktan 256 kişi yaşamını yitirdi.

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