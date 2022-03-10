Güney Kore'de cumhurbaşkanlığı seçimini muhafazakâr aday Yoon Suk-yeol kazandı

Güney Kore’de cumhurbaşkanlığı seçimini muhafazakâr eski savcı Yoon Suk-yeol kazandı. Yoon'un lideri olduğu Halkın Gücü Partisi'nin ana seçim vaatlerinden biri Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı'nı kaldırmaktı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Güney Kore’nin ana muhalefet partisi Halkın Gücü Partisi’nin adayı Yoon Suk-yeol, yüzde 48.6 oy alırken iktidardaki Demokratik Parti’nin adayı Lee Jae-myung, yüzde 47.8 aldı.

Güney Kore’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde iki adayın da milletvekilliği geçmişi olmaması dikkatleri çekmişti.

Kadın düşmanlığı tartışması

Güney Kore’de Halkın Gücü Partisi de iktidardaki Demokratik Parti de kadın düşmanlığıyla suçlanıyordu. Lee'nin lideri olduğu Demokratik Parti'de bir dizi cinsel taciz skandalı yaşandı. Busan Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapiste.

Yoon'un lideri olduğu Halkın Gücü Partisi'nin ana seçim vaatlerinden biri ise Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı'nı kaldırmaktı.