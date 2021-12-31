Güney Kore'de 100'den fazla ev yangını kediler nedeniyle çıkmış

Güney Kore'nin başkenti Seoul'deki itfaiye yetkilileri son üç yılda evlerde çıkan yangınların 100'den fazlasının kedilerden kaynaklandığını açıkladı.

Seoul İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada Ocak 2019 ve Kasım 2021 arasında evlerde kedi kaynaklı 107 yangın çıktığı belirtildi.

Kedilerin yangınları, elektrikli fırınları açmak gibi yöntemlerle başlattığı belirtildi. 107 yangında toplam 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İtfaiye, kedi sahiplerini kağıt havlu gibi yanıcı maddeleri fırınlardan uzak tutmaları konusnda uyardı. Otomatik kapanan bir elektrikli fırın kullanmanın da koruyucu olabileceği belirtildi.