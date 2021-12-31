T24 LogoT24 Logo
Dünya

Güney Kore'de 100'den fazla ev yangını kediler nedeniyle çıkmış

Kedilerin yangınları, elektrikli fırınları açmak gibi yöntemlerle başlattığı belirtildi

31 Aralık 2021 15:37

Güney Kore'nin başkenti Seoul'deki itfaiye yetkilileri son üç yılda evlerde çıkan yangınların 100'den fazlasının kedilerden kaynaklandığını açıkladı.

Seoul İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada Ocak 2019 ve Kasım 2021 arasında evlerde kedi kaynaklı 107 yangın çıktığı belirtildi.

Kedilerin yangınları, elektrikli fırınları açmak gibi yöntemlerle başlattığı belirtildi. 107 yangında toplam 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İtfaiye, kedi sahiplerini kağıt havlu gibi yanıcı maddeleri fırınlardan uzak tutmaları konusnda uyardı. Otomatik kapanan bir elektrikli fırın kullanmanın da koruyucu olabileceği belirtildi.

yangınkedigüney koreev
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24