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Dünya

Güney Kore Başbakanı Lee: Kore halkı Türk askerlerinin fedakârlıklarını unutmayacak

"Türk gençleri sayesinde Kore bağımsızlığını, özgürlüğünü koruyabildi"

06 Aralık 2017 15:45

Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yon, "Kore halkı, Türk gençlerin Kore savaşında yaptığı fedakarlığı unutmayacak ve onu hep kalbinde minnet ve şükran duygusuyla taşıyacak" dedi.

Lee, Güney Kore’ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında Seul’de bulunan Başbakan Binali Yıldırım'ın onuruna verdiği yemekte, gün içinde yapılan heyetlerarası ve baş başa toplantıların çok verimli geçtiğini söyledi.

"Gelecekte de bu Kan Kardeş (Türkiye) ile ilişkilerimizi ileri seviyelerde sürdürebileceğimize eminim." diyen Başbakan Lee, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği altında sağladığı istikrarla siyasi ve ekonomik açıdan büyük bir gelişme kaydettiğini ifade etti.

Lee, "Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı gelecek yıl Güney Kore’ye gelmesi için davet ettiğini bildirdi. Bu tür üst düzey temaslar ile iki ülkenin ilişkilerinin daha ileri gideceğine eminim." diye konuştu.

 

Kore halkı, Türk gençlerinin fedakarlığını unutmayacak

 

"Türk gençleri sayesinde Kore bağımsızlığını, özgürlüğünü koruyabildi, bugünlere gelebildik." ifadelerini kullanan Başbakan Lee, Türkiye'nin Kore savaşına gönderdiği 20 bine yakın askerin yaptığı fedakarlığı Kore halkının unutmadığı, unutmayacağını ve bunu minnet ve şükran duygusuyla kalbinde taşıyacağını belirtti.

Lee, "Her şeyin yenisi ama dostun eskisi" atasözünü anımsatarak, "Türkiye, Güney Kore’nin kadim dostudur." diye konuştu. Türkiye ile Güney Kore arasında 2002 yılında yapılan dünya futbol şampiyonası 3’üncülük maçında yenilmelerine rağmen Kore halkının Türkiye'ye destek gösterisinde bulunduğunu hatırlatan Lee, "Bu, Kore halkının Türkleri hiç unutmadığını gösteren bir olaydır." dedi.

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