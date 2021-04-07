Güney Kore, AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kullanımını askıya aldı

Güney Kore'nin, AstraZeneca'nın Covid-19'a karşı ürettiği aşıların 60 yaş altı vatandaşlar için kullanımını geçici süreliğine askıya aldığı bildirildi.

Seul merkezli haber ajansı Yonhap'ın aktardığı bilgiye göre, Güney Koreli sağlık yetkilileri, aşının 60 yaş altı hastalar için bazı riskler doğurduğunu açıkladı. AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya sebep olduğu yönünde şüphelerin bulunduğunu aktaran yetkililer, AstraZeneca aşısının kullanımının geçici süreliğine durdurulduğunu belirtti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşması vakalarıyla bağlantısını bu hafta inceleyeceğini açıklamıştı. İngiltere, aşının çocuklarda uygulandığı testleri durdurdu.