Güney Kore araştırması: Delta varyantının viral yükü semptomlar belirdiğinde orijinal Koronavirüs'ten 300 kat fazla

T24 Dış Haberler

Güney Kore’de yapılan bir çalışma, Koronavirüs’ün Delta varyantında semptomlar ilk görüldüğünde viral yükün, virüsün orijinal versiyonundan 300 kat fazla olduğunu gösterdi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA), Delta varyantının semptomların ilk günlerinde virüsün orijinal versiyonundan 300 kat daha fazla viral yük oluşturduğu, bunun zamanla azaldığını aktardı.

Verilere göre, hastalığın ilk dört gününde Delta’nın viral yükü, orijinal virüsten 30 kat, hastalığın dokuz gününde ise 10 kat fazla çıktı. 10 günün sonunda Delta varyantının viral yükünü diğer varyantlarla aynı seviyeye geldiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yetkili Lee Sang-won, viral yükün daha fazla olmasının virüsün bulaş riskini artırdığını söyledi. Lee “Ancak bu 300 kat daha bulaşıcı anlamına gelmiyor. Araştırmalara göre Delta, Alfa varyantından 1.6 kat, orijinal Koronavirüs’ten iki kat daha bulaşıcı” dedi.