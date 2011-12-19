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Dünya

Güney Kore alarma geçti ŞANGHAY (A.A)

19 Aralık 2011 09:56

-Güney Kore alarma geçti ŞANGHAY (A.A) - 19.12.2011 - Kuzey Kore lideri Kim Jong İl'in ölümünün ardından Güney Kore üst seviyede alarm seviyesine geçti. Şinhua ajansının haberine göre, Kuzey Kore haber ajansının Kim'in ölümünü duyurmasının ardından, Güney Kore Başkanı Lee Myung-Bak önceden belirlenmiş tüm planlarını iptal ederek, Milli Güvenlik Kurulu'nu topladı. Güney Kore'nin tüm Genel Kurmay ve askeri birimlerinin de acil durum alarmı seviyesine geçtiği ifade edildi. -Beyaz Saray: Haberleri izliyoruz- Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Kim Jong İl'in hayatını kaybettiğinin bildirilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Carney, açıklamasında şunları kaydetti: ''Kim Jong İl'in öldüğüne dair haberleri yakından izliyoruz. Başkan Obama konuyla ilgili bilgilendirildi ve Güney Kore ile Japonya'daki müttefiklerimizle yakın temas halindeyiz. Kore yarımadasında istikrara ve müttefiklerimizin özgürlüğüne ve güvenliğine olan bağlılığımız sürüyor.''

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