Güney Kore, ABD-Kuzey Kore görüşmesini destekliyor

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Moon Tae-young, Seul'un "eğer Kuzey
Kore'nin nükleer programıyla ilgili sorunu çözme hedefiyle yapılan 6 (iki Kore,
Çin, ABD, Japonya, Rusya) taraflı görüşmeleri ilerletecekse ABD-Kuzey Kore ikili
görüşmelerine karşı çıkmayacağını" söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı dün Kuzey Kore'yi 6 taraflı görüşmelere dönmeye ikna
için Pyongyang ile görüşmeye hazırlandığını bildirdi.
Bakanlık sözcüsü P.J Crowley, dün gazetecilere açıklamasında Kuzey Kore ile
ikili görüşmelere hazırlandıklarını kaydetti.
Crowley, bu tutumlarının politikalarının değiştiği anlamına gelmediğini,
yapacakları herhangi bir ikili görüşmenin Pyongyang'ı çok taraflı görüşmelere
döndürmek için olacağını ifade etti ve görüşmelerin ne zaman ve nerede
yapılacağının henüz belli olmadığını belirtti.
Amerikalı yetkililer, Pyongyang ile doğrudan görüşmelere ilişkin daha
önceleri farklı mesajlar da vererek, bunun için Kuzey Kore'nin ilk önce çok
taraflı görüşmelere yeniden başlamak için taahhütte bulunması gerektiğini
söylemişti.
Pyongyang Eylül 2005'te, çok taraflı görüşmeler çerçevesinde hazırlanan
silahsızlanma karşılığı yardım programı çerçevesinde nükleer programını
bırakmayı kabul etmişti.
Söz konusu süreç başlamasına rağmen çok taraflı görüşmeler Pyongyang'ın
sürecin "öldüğünü' açıklamasıyla geçen yılın sonunda çökmüştü.
ABD Başkanı Barack Obama yönetimi de süreci yeniden canlandırmanın yollarını
arıyor.