Güney Kore, ABD-Kuzey Kore görüşmesini destekliyor

Güney Kore, Pyongyang'ın nükleer programının sona erdirilmesi yolundaki çok taraflı görüşmeleri ilerletmesi amacında olduğu sürece ABD'nin Kuzey Kore ile doğrudan görüşmeler yapmasını destekleyeceğini bildirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Moon Tae-young, Seul'un "eğer Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili sorunu çözme hedefiyle yapılan 6 (iki Kore, Çin, ABD, Japonya, Rusya) taraflı görüşmeleri ilerletecekse ABD-Kuzey Kore ikili görüşmelerine karşı çıkmayacağını" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün Kuzey Kore'yi 6 taraflı görüşmelere dönmeye ikna için Pyongyang ile görüşmeye hazırlandığını bildirdi.

Bakanlık sözcüsü P.J Crowley, dün gazetecilere açıklamasında Kuzey Kore ile ikili görüşmelere hazırlandıklarını kaydetti.

Crowley, bu tutumlarının politikalarının değiştiği anlamına gelmediğini, yapacakları herhangi bir ikili görüşmenin Pyongyang'ı çok taraflı görüşmelere döndürmek için olacağını ifade etti ve görüşmelerin ne zaman ve nerede yapılacağının henüz belli olmadığını belirtti.

Amerikalı yetkililer, Pyongyang ile doğrudan görüşmelere ilişkin daha önceleri farklı mesajlar da vererek, bunun için Kuzey Kore'nin ilk önce çok taraflı görüşmelere yeniden başlamak için taahhütte bulunması gerektiğini söylemişti.

Pyongyang Eylül 2005'te, çok taraflı görüşmeler çerçevesinde hazırlanan silahsızlanma karşılığı yardım programı çerçevesinde nükleer programını bırakmayı kabul etmişti.

Söz konusu süreç başlamasına rağmen çok taraflı görüşmeler Pyongyang'ın sürecin "öldüğünü' açıklamasıyla geçen yılın sonunda çökmüştü.

ABD Başkanı Barack Obama yönetimi de süreci yeniden canlandırmanın yollarını arıyor.