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Dünya

Güney Kore, 2 nükleer reaktör kapattı

Güney Kore, bazı bölümlerinin düzgün biçimde teftiş edilmediğinin ortaya çıkmasının ardından 2 nükleer reaktörünü kapattı

05 Kasım 2012 10:55

Güney Kore Bilgi Ekonomisi Bakanı Hong Suk-woo, Yeonggwang nükleer santralinde düzgün şekilde teftiş edilmeyen bölümlerin, reaktörlerin ''en önemli'' kısımları olmadığını ve güvenlik tehdidi oluşturmadıklarını söyledi.
 

Hong, füzyon, soğutma fanları ve şalterleri kapsayan söz konusu bölümlerin, nükleer sanayi sertifikalarını gerektirmediğine de işaret etti.
 

 Bilgi Ekonomisi Bakanı, reaktörlerin kapatılması kararının, gelecek birkaç ay ''benzeri görülmemiş'' elektrik kesintilerine neden olabileceğini bildirdi.

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