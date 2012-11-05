Güney Kore, 2 nükleer reaktör kapattı

Güney Kore Bilgi Ekonomisi Bakanı Hong Suk-woo, Yeonggwang nükleer santralinde düzgün şekilde teftiş edilmeyen bölümlerin, reaktörlerin ''en önemli'' kısımları olmadığını ve güvenlik tehdidi oluşturmadıklarını söyledi.



Hong, füzyon, soğutma fanları ve şalterleri kapsayan söz konusu bölümlerin, nükleer sanayi sertifikalarını gerektirmediğine de işaret etti.



Bilgi Ekonomisi Bakanı, reaktörlerin kapatılması kararının, gelecek birkaç ay ''benzeri görülmemiş'' elektrik kesintilerine neden olabileceğini bildirdi.