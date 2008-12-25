'Güney, Eymür'e bilgi veriyordu'

Ergenekon Davası'nda savunma yapan gazeteci ümit Oğuzhan, Tuncay Güney'in Mehmet Eymür'ü tanıdığını söyledi.



Silivri Cezaevi'nde görülen Ergenekon Davası'nın 32. duruşmasında tutuklu sanıklardan gazeteci Ümit Oğuztan'ın çapraz sorgusu yapıldı.



Oğuztan'a Susurluk Araştırma Komisyonu'na gönderdiği Ergenekon adlı bir örgütün varlığına dair yazısı hatırlatıldı. Oğuztan'a 'Ergenekon' ismini nereden duyduğu soruldu. Ümit Oğuztan, kitaplarını basan Yaprak Yayınevi'nin Erol Mütelcimler'in ilk kitabını basan yayınevi olduğunu belirterek, "Ben kitabını yayınlanmadan önce okudum. Böyle bir örgütten bahsetti. Daha sonra zaten kamuyonuna da bahsetti. Buradan duydum. Başka biryerden duysam yazardım" dedi.



JİTEM diye bir örgütün olmadığını ileri süren Oğuztan, "Ergenekon bir şeyleri unutturmak için organize edildi. Gerçek gladyonun üzerini örttüler, lütfen hukukçu hakimler bu oyuna gelmeyin" diye konuştu.



'Güney, Eymür'ü tanıyor'



Oğuztan'a, Tuncay Güney'in Mehmet Eymür'ü tanıyıp tanımadığı soruldu. Oğuztan, şu yanıtı verdi: "Güney bana, Eymür'ü tanıdığını ve kendisine bilgi aktardığını söyledi. Birgün, Güney'in yüzünün kireç gibi olduğunu gördüm. Sorduğunda Mehmet Eymür'ün aradığını söyledi ve yok bir şey dedi."



Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, Yeni Aydınlık'ta Adil Serdar Saçan'ın Fethullahçı olduğu yazıldığı yönündeki haber çıktığını belirterek, "Siz böyle bir gözlenim edindiniz mi" diye sordu. Oğuztan, Organize Şube'de Adil Serdar Saçan'ın boğazını tutarak kendisini duvara vurduğunu ve "Sen Fethullah Gülen'den ne istiyorsun" dediğini söyledi. Oğuztan, 9 gün boyunca süren baygınlığın ardından kendisine geldiğinde "Sen Fethullah Gülen'den ne istiyorsun "şeklinde sorular sorulduğunu ifade etti.



Mahkeme Başkanı: Sayımız arttı, silahları eşitliyoruz!



Ergenekon davasının bugünkü duruşmasının öğle arasında sonra duruşma salonunda iki üye ve başkanın dışında bir hakimin daha oturduğu gözlendi.

Mahkeme başkanı espirili bir dille avukatlara hitaben, "Silahların eşitliği ilkesinden bahsediyorsunuz. Sayınız artıyor, biz de silahları artırıyoruz. Yeni üyemiz ihtiyaç oldukça gelecek" dedi.

