Güney Ege'de zincirleme depremler

Muğla'nın Güney bölgeleri ile Yunanistan’ın İstanköy (Kos), Kilimli (Kalimnos) ve Rodos Adası açıklarında günün ilk saatlerinde art arda meydana gelen depremler kıyı bölgelerinde hissedildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden edinilen bilgilere göre bugün Datça açıklarında saat 01.22’de meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Milas’ın Ören Beldesi yakınlarında denizde saat 02.06’da meydana gelen 2.7, Yunanistan’ın Oniki Adalar bölgesinde saat 03.17 meydana gelen 3.5 ve saat 05.06’da meydana gelen 3.6 büyüklüğünde depremler hissedildi. Yunanistan’ın İstanköy, Kilimli, Rodos ve Bodrum’un Mazı, Çökertme, Milas’ın Ören ile Datça’nın Yazıköy sahilinde hissedilen depremler kısa süren heyecan yaşanmasına neden oldu. Depremlerde can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.



