-GÜNEY EGE KAVRULUYOR MARMARİS (A.A) - 21.06.2011 - Güney Ege'de etkili olan yağışların ardından hava sıcaklıkları artmaya başladı. Marmaris ilçe merkezindeki termometreler öğle saatlerinde 40 dereceyi gösterdi. Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de hava sıcaklıklarının yükselişe geçmesi, yabancı turistleri sevindirdi. Sabahtan itibaren etkisini göstermeye başlayan güneşli hava, sokakların boş kalmasına neden olurken, vatandaşlar ve turistler deniz kenarlarına akın etti. Marmaris'te, Halk Plajı ile Uzunyalı Sahili ve İçmeler Plajı'nı turistler doldurdu. Çoğunluğunu İngiliz ve Rusların oluşturduğu turistler, şezlonglarına uzanarak güneşin tadını çıkardı. Sıcaktan bunalan turistler, sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı. Sudan neredeyse hiç çıkmayan çocuklar ise tatilin tadını çıkartarak ''deve güreşi'' gibi oyunlar oynadı. Kavurucu sıcak nedeniyle fazla kişinin bulunmadığı Marmaris kent merkezinde, termometrelerin öğle saatlerinde 40 dereceyi gösterdiği dikkati çekti. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede hafta sonuna hava sıcaklıkları 37 ila 40 derece arasında değişecek. Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü Bodrum'da da vatandaşlar ile turistler Kumbahçe, Paşatarlası, Bitez ve Gümbet plajlarını doldurdu. Birçok kişi denize girerken, bazıları da kafelerde oturarak güneşten korunmaya çalıştı. Fethiye'nin Ölüdeniz sahilinde de sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı. Ölüdeniz'deki Belceğiz ve Kumburnu Tabiat Parkı plajlarında denize giren turistler sahilde güneşlenirken, bazı İngiliz ve Rus turistler de Babadağ'da yamaç paraşütü yaptı ve dalış turlarına katıldı. Muğla'nın Akyaka beldesi ile Gökova sahillerinde yerli ve yabancı turistler, sıcak havayı fırsat bilerek güneşlenip denize girdi. Akyaka sahilindeki kafeterya ve restoranlar ile günübirlik tur teknelerinde de yoğunluk yaşandı.