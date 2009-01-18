Güney dinlenmiş ama kayıtlar dosyada yok

Suçlamalarıyla onlarca kişinin tutuklanmasına neden olan ve Kanada’da yaşayan Tuncay Güney, geçen şubat ayında alınan mahkeme kararı ile dinlendi. Ancak, Tuncay Güney’in dinlenen 2 telefonundaki görüşmelerin dökümleri Ergenekon İddianamesi’ne konulmadı.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Ergenekon davasında suçlamalarıyla onlarca kişinin gözaltına alınmasına, tutuklanmasına neden olan, firari şüpheli Tungay Güney’in yurtdışındaki telefon numaraları da dinlenmiş. Dinlemeler, Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’ün talebi üzerine geçen şubat ayında alınan mahkeme kararı ile yapıldı. Ancak dinlenilen telefon görüşmelerinin dökümleri iddianameye konulmadı. Halen yaşadığı Kanada’dan yaptığı açıklamalarla soruşturmayı yönlendiren Tuncay Güney’in telefonları, Ümraniye’de bir gecekonduda 27 el bombasının bulunduğu haziran ayından tam 8 ay sonra, 11 Şubat 2008’de, emniyet tarafından tespit edildi. Polis, Savcı Öz’e gönderdiği yazıda, Güney’in "K." isimli biriyle sık sık görüştüğünü belirterek, 2 ayrı telefon numarasını bildirdi.



Önce yanlış numara



Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ün talebi üzerine, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Güney’in iki telefonunun 12 Şubat 2008’de dinlemesine karar verdi. Ancak verilen numaraların yanlış yazıldığı belirlendi. Yanlışlık düzeltildi ve Güney’in doğru olan iki telefon numarası, 14 Şubat’tan itibaren dinlenmeye başlandı. 12 Şubat 2008’de alınan dinleme kararı Ergenekon iddianamesinin 364’ncü klasörünün 44’ncü sayfasında yer aldı.



Tuncay Güney ile ilgili telefon dinlemeleri ile ilgili yapılan işlemler ve yazışmalar 364’ncü klasörün 54’ncü sayfasında son buldu. Bir çok kişinin özel hayatına ait telefon görüşmelerinin deşifre edildiği 2500 sayfa ve 443 klasörden oluşan Ergenekon iddianamesinde, dinleme kararına rağmen Tuncay Güney’e ait herhangi bir telefon görüşmesi ise yer almadı. Tuncay Güney hakkındaki 3 aylık dinleme kararının uzatılıp uzatılmadığı ise öğrenilemedi.



Yurtdışı nasıl dinlenir



Yurtdışındaki telefon nasıl dinleniyor? Hedef kişiye ait telefon numarası yabancı bir ülkenin cep telefonu numarası ise ve bu kişi farklı ülkede bulunuyorsa (Tuncay Güney gibi) kolluk kuvvetleri bu telefonun dinlenmesi için savcıya başvurur. Savcının başvurusu üzerine mahkeme kararı çıkarsa, dinleme başlar. Bu şöyle gerçekleşir:

Yurt dışı operatöre bağlı telefon numarası, bilgisayar sistemine girilir. Bu numara Türkiye’deki bir numarayı aradığında sistem devreye girer. Telefon dinlenmeye başlanır. Türkiye içinden bu numaranın aranmasında da benzer uygulama olur. Ancak bu telefon numarasının bağlı ülke içinde bulunduğu veya farklı ülkelerden aranması halinde bu telefonun dinlenmesi mümkün değildir.



Mahkeme başkanı sorar



Emekli Ceza Hakimi, Ceza Avukatı Ömer Yasa: Savcı istediği delilleri dosyaya koyar. Başsavcı delilleri kontrol eder ve itiraz edebilir. Avukatların şikayeti olursa müfettişler inceleme yapabilirler. Sanık avukatları, bu dinleme kayıtlarının getirtilmesini talep edebilir. Mahkeme Başkanı da talep üzerine bu kayıtları savcılığa sorar. Böylece aleniyete kavuşur. Zaten neresinden baksan hukuka aykırı bir dosya. Dinleme kayıtları da dosyaya koyulmalıydı.



’Sayın’ Güney terör suçlusu



Tuncay Güney, TRT’de konuşurken, ’sayın’ olarak anıldı. Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz ise Tuncay Güney’in telefonlarının dinlenmesi için İstanbul 9. Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne mahkemeye gönderdiği talep formunda şüpheli Güney’in soruşturma konusu suçlarını şöyle sıraladı:



Terör örgütü faaliyetlerinde bulunmak



Askeri itaatsizliğe sebebiyet vermek



Suç örgütü kurmak ve buna bağlı olarak örgütün faaliyetleri.



Kırmızı bülten gereksiz



Doç. Dr. Bahadır Erdem (Milletlerarası Hukuk) Firari şüpheli Tuncay Güney’le ilgili kırmızı bültenle arama çıkarılmasına gerek yok. Çünkü nerede olduğu belli. Kırmızı bülten, nerede olduğu belli olmayan şüpheliler için çıkarılır. Burada izlenmesi gereken yol istinabedir. Milletlerarası ilişkilerde devletler kendi topraklarında yargılama yapabilir ya da tanık dinleyebilir. Kendi ülkesinde değilse devletler birbirlerinden yardım isteyebilir. Her devlet uluslararası adli yargılama sözleşmelerine muhtaçtır. Bu devletlerin çıkarınadır. Türkiye ile Kanada arasında da böyle bir sözleşme vardır. Türkiye Tuncay Güney’in ifadesinin alınabilmesi için Adalet Bakanlığı’na, burası da Dışişleri Bakanlığı’na yazı yazar. Buradan da Kanada Dışişleri Bakanlığı’na ardından Kanada Adalet Bakanlığı’na yazı gider. Tuncay Güney hangi eyalette yaşıyorsa oranın hukukuna göre ifadesi alınır.



Avukatlar deşifreleri isteyebilir



Avukat Kezban Hatemi: Tuncay Güney’in dinleme dökümleri, gizlilik gerekçesiyle adli emanet kasasına alınmış olabilir. Çünkü başka telefonlar da o sırada dinlenmiş olabilir diyebiliyorlar. Benim müdahil olduğum Hrant Dink cinayeti davasında da aynı şey yaşandı. Ancak dinleme kayıtları gizlilik gerekçesiyle kasaya alındıysa avukatlar yargılamayı yapan mahkemeden bunları talep edebilir. Avukatlara verilmesi gerekir.

