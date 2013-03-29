Güney Afrikalılar insan eti mi yedi?

Avrupa’yı sarsan at eti skandalından sonra Güney Afrika’daki kırmızı etlerde insan genetiğine rastlanması büyük yankı uyandırdı.

Güney Afrika’nın Stellenbosch Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada, kırmızı et ve et ürünlerinde eşek, oğlak, bizon gibi başka hayvan eti izleri bulundu.

Toplanan 139 et örneğinden yüzde 68’inde yabancı hayvan etlerine rastlandı. Fakat, Avrupa merkezli “Food Control” (Gıda Kontrolü) dergisinde yayımlanan araştırma raporunun en can alıcı sonucu bazı örneklerde insan DNA’sının görülmesi oldu.

İçeriğiyle ilgili başka bir ayrıntı verilmemesine rağmen sadece insan DNA’sına rastlandığı haberi bile ülkede panik yaratmaya yetti.

Güney Afrikalı tüketiciler ve özellikle muhafazakâr vatandaşlar kırmızı etle ilgili skandala tepki verdi. Kırmızı ette yasaklı hayvanları kullanma sabıkası en yüksek noktalar ise, fast-food zincirleri ile şarküteriler oldu.



Uzmanlar ‘Endişeye gerek yok’ diyor



Hamburgerlerle hazır et ve et ürünlerinde, ambalajlarda yazan maddelerle örtüşmeyen ürünler kullanıldığı belirlendi.

Araştırmada yer alan uzman Louwrens C. Hoffman, “Araştırma, Güney Afrika’da işlenmiş et ürünlerinin etiketlemesinde büyük bir ihmal olduğunu gösteriyor. Ayrıca, gıda paketlemesi kurallarıyla birlikte sağlık, etik, ekonomik ve dini açıdan da ihlal yapıldığı ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Öte yandan, ülkenin Ziraat Bakanı Yardımcısı Bothle Modisane, “İnsan DNA’sı bulunması, insan eti kullanıldığı anlamına gelmez. İncelediğimiz her ette insan DNA’sına rastlamak mümkündür” diye konuşarak endişelenmenin gereksiz olduğunu ifade etti.