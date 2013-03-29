T24 LogoT24 Logo
Dünya

Güney Afrikalılar insan eti mi yedi?

Güney Afrika'da teste tabi tutulan bazı etlerden insan DNA'sına rastlanması kafalarda soruşu işareti yarattı

29 Mart 2013 10:16

Avrupa’yı sarsan at eti skandalından sonra Güney Afrika’daki kırmızı etlerde insan genetiğine rastlanması büyük yankı uyandırdı.

Güney Afrika’nın Stellenbosch Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada, kırmızı et ve et ürünlerinde eşek, oğlak, bizon gibi başka hayvan eti izleri bulundu.

Toplanan 139 et örneğinden yüzde 68’inde yabancı hayvan etlerine rastlandı. Fakat, Avrupa merkezli “Food Control” (Gıda Kontrolü) dergisinde yayımlanan araştırma raporunun en can alıcı sonucu bazı örneklerde insan DNA’sının görülmesi oldu.

İçeriğiyle ilgili başka bir ayrıntı verilmemesine rağmen sadece insan DNA’sına rastlandığı haberi bile ülkede panik yaratmaya yetti.

Güney Afrikalı tüketiciler ve özellikle muhafazakâr vatandaşlar kırmızı etle ilgili skandala tepki verdi. Kırmızı ette yasaklı hayvanları kullanma sabıkası en yüksek noktalar ise, fast-food zincirleri ile şarküteriler oldu.


Uzmanlar ‘Endişeye gerek yok’ diyor


Hamburgerlerle hazır et ve et ürünlerinde, ambalajlarda yazan maddelerle örtüşmeyen ürünler kullanıldığı belirlendi.

Araştırmada yer alan uzman Louwrens C. Hoffman, “Araştırma, Güney Afrika’da işlenmiş et ürünlerinin etiketlemesinde büyük bir ihmal olduğunu gösteriyor. Ayrıca, gıda paketlemesi kurallarıyla birlikte sağlık, etik, ekonomik ve dini açıdan da ihlal yapıldığı ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Öte yandan, ülkenin Ziraat Bakanı Yardımcısı Bothle Modisane, “İnsan DNA’sı bulunması, insan eti kullanıldığı anlamına gelmez. İncelediğimiz her ette insan DNA’sına rastlamak mümkündür” diye konuşarak endişelenmenin gereksiz olduğunu ifade etti.

ETİKETLER

güney afrikaetdna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24