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Spor

Güney Afrikalı atlet protez bacakla Londra'da koşacak

Oscar Pistorius 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yarışlardan men edilmişti

02 Ağustos 2012 18:46

'Blade Runner' olarak anılan Güney Afrikalı atlet Oscar Pistorius, 2012 Londra Olimpiyatları'nda 400 metre koşusunda protez bacakla yarışacak.

Olimpiyatlar tarihinde ilk kez protez bacakla yarışan sporcu olarak tarihe geçecek olan Pistorius, 400 metreyi ortalama 50 saniyede koşuyor.

2008 yılında Çin'de düzenlenen Pekin Olimpiyatları'ndan, diğer atletlere üstünlük sağladığı gerekçesiyle men edilen atlet, kararı mahkemeye taşıyarak, diğer yarışmacılara üstünlük sağlamadığını kanıtladı.

Cumartesi günü 400 metre koşusunda karbon fiberden yapılan yapay bacakları ile koşacak olan Güney Afrikalı atlet yapılan araştırmalar sonucunda diğer sporcularla aynı miktarda enerji harcadığını kanıtlayarak davayı kazanmıştı.

Güney Afrikalı atletin kulladığı protez bacaklar ‘'Cheetah’' (Çita) olarak biliniyor. April Holmes ve Marlon Shirley’de paralimpik olimpiyatlarda bu protezi kullanıyorlar.

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