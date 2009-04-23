Güney Afrika'daki seçimlerde ANC önde

Güney Afrika'da dün yapılan genel seçimlerde oyların üçte birinin sayımına göre, 1994'ten beri iktidarda bulunan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) yüzde 66 oy oranıyla önde gidiyor.



Seçim kurulundan yapılan açıklamada, 2004'teki son seçimlerde oyların yüzde 69,7'sini alan ANC'nin TSİ 17.30'a kadar sayılan 7,9 milyon oyun 5 milyonunu almayı başardığı belirtildi.



Sayılan oylara göre, geçen seçimlerde yüzde 12 oy alan eski Apartheid rejiminin muhalifleri Demokratik İttifak'nın oy oranı yüzde 16, ANC'den ayrılan muhaliflerin kurduğu Halkın Kongresi'nin (Cope) yüzde 8.



ANC cephesi ise yarın açıklanacak nihai sonuçları beklemeden zaferini ilan ederken, popüler ancak tartışmalı lideri Jacob Zuma'nın da 6 mayısta olağanüstü toplanacak yeni parlamenterlerin oylarıyla devlet başkanı seçilmesinin önünde engel kalmıyor.



Zuma'nın ikilemi



Ancak, Zuma'nın 2 eşi olması sebebiyle, ülkenin first lady'sinin de kim olacağı merakla bekleniyor.



Müstakbel devlet başkanı Zuma seçim bölgesi Zulu'nun kırsal kesiminde dün oyunu kullanırken, yanında 34 yaşındaki yeni ve genç eşi Nompumelelo Ntuli yer aldı.



Bir Zulu gelenekçisi ve poligamist olan 67 yaşındaki Zuma, şimdiye dek 4 kadınla dünya evine girdi, ancak şu anda, 1973'te evlendiği Sizakele Khumalo ve geçen yıl evlendiği Ntuli ile birlikte yaşıyor.



Diğer eşlerinden Kate Mantsho Zuma 2000'de intihar ederken, 1998'de de Nkosazana Dlamini Zuma'dan boşanan müstakbel devlet başkanının 10'dan fazla çocuğu bulunuyor.



Nkosazana Dlamini'nin, Zuma'dan boşanmasına karşın yakın bir dostu olarak kalırken, dışişleri bakanı olarak da kabineye girmesi bekleniyor.



Güney Afrika yasaları bu tip geleneksel poligamist evlilikleri kabul ederken, ülkede genç kuşaklar giderek bu tip geleneklerden uzak duruyor.



