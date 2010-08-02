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Dünya

GÜNEY AFRİKA'DA HUZUREVİNDE YANGIN ÇIKTI: 18 ÖLÜ JOHANNESBURG (A.A)

02 Ağustos 2010 13:49

-GÜNEY AFRİKA'DA HUZUREVİNDE YANGIN ÇIKTI: 18 ÖLÜ JOHANNESBURG (A.A) - 02.08.2010 - Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki bir huzurevinde çıkan yangında, 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Güney Afrika acil yardım birimlerinin sözcüsü Chris Botha yaptığı açıklamada, kentin doğusunda bulunan Nigel mahallesindeki Pieter adlı huzurevinde dün akşam çıkan yangında 18 yaşlının öldüğünü, 84'ünün de personel tarafından kurtarıldığını belirtti. Botha, polisin yangının çıkış nedenlerini belirlemek amacıyla soruşturma başlattığını söyledi.

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