Güney Afrika'da bakire kalmaya söz veren öğrencilere burs!

Güney Afrika'da Uthukela Valisi Dudu Mazibuko’nun AIDS'in ve istenmeyen hamileliklerin önüne geçmek için bakire öğrencilere burs vereceğini açıklaması ülkede tepkilere yol açtı.

Sabah’ın haberine göre Mazibuko, bu ödül sisteminin amacının "AIDS'le ve istenmeyen hamileliklerle" mücadele etmek olduğunu açıkladı ve kendi kızlarının da kontrol geçmesinden memnun olcağını söyledi.

Mazibuko kontrollerin bakirelerin Zulu Kralı Goodwill Zwelithini'nin önünde dans edeceği Zulu seremonisi için testten geçeceğini açıkladı, yani kontrolü üniversite yapmayacak.

Öğrenciler burs alabilmek için bakire olduklarını gösteren bir sertifika getirmeliler. Mazibuko'nun sözcüsü Jabulani Mkhonza AP'ye sistemin öğrencilerin "okula odaklanmasını" sağlayacağını söyledi.

Ülke dünyadaki en yüksek AIDS oranına sahip. 5 milyon 600 bin insan, yani nüfusun yüzde 17'si AIDS hastası olarak kayıtlara geçti.

Güney Afrika Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Mfanozelwe Shozi, AP'ye valinin niyetini takdir ettiğini ama "ortada hamilelik, bekaret temelli (ve hatta erkek karşıtı) bir ayrımcılık olduğunu" söyledi.

Kadın İstimarı Karşıtları grubunun sözcüsü Idumeleng Muloko da valiyi eleştirenler arasında. BBC'ye "Bekaret testlerinin bugüne kadar AIDS'e bir faydası olmadı" diyen Moloko bu testlerin kızların haklarını ihlal ve onlara saygısızlık olduğunu düşünüyor.