Güney Afrika'da altın madencileri grevde

Geçmişte bazı madencilerin maaşına %60 zam talep eden Ulusal Madenciler Sendikası (NUM) bu oranı %10'a düşürdü.

Geçen hafta madenciler enflasyon oranına eşit olan %6'lık zam teklifini reddetmişti.Güney Afrika'nın altın sektörü dünyanın en büyüklerinden.

Sektör son yıllarda küçülmeye başladı. Bu sırada platin sektörü de geçen seneki grev sırasında yaşanan şiddetin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Altın madencilerinin grevi Güney Afrika'ya günde 30 milyon dolara mâl olabilir.

Maden işletmecileri, altın fiyatlarının da düşmesiyle grevlerin madenlerin kapanmasına ve binlerce kişinin işsiz kalmasına neden olabileceği yönünde uyarıyor.

İşletmeciler, altının çıkarılması için daha da derinlere kazılması gerektiğinden üretim giderlerinin arttığını söylüyor.

BBC Türkçe