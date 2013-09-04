T24 LogoT24 Logo
Dünya

Güney Afrika'da altın madencileri grevde

Güney Afrika'da 80 bin altın madeni çalışanı maaşlarına zam yapılması istemiyle greve giderken üyeleri olduğu sendika taleplerini büyük ölçüde azalttı.

04 Eylül 2013 10:36

Geçmişte bazı madencilerin maaşına %60 zam talep eden Ulusal Madenciler Sendikası (NUM) bu oranı %10'a düşürdü.

Geçen hafta madenciler enflasyon oranına eşit olan %6'lık zam teklifini reddetmişti.Güney Afrika'nın altın sektörü dünyanın en büyüklerinden.

Sektör son yıllarda küçülmeye başladı. Bu sırada platin sektörü de geçen seneki grev sırasında yaşanan şiddetin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Altın madencilerinin grevi Güney Afrika'ya günde 30 milyon dolara mâl olabilir.

Maden işletmecileri, altın fiyatlarının da düşmesiyle grevlerin madenlerin kapanmasına ve binlerce kişinin işsiz kalmasına neden olabileceği yönünde uyarıyor.

İşletmeciler, altının çıkarılması için daha da derinlere kazılması gerektiğinden üretim giderlerinin arttığını söylüyor.

BBC Türkçe

ETİKETLER

güney afrikagrevmaaşzammaden işçileri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24