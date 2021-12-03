Güney Afrika Sağlık Bakanı: Omicron varyantı nedeniyle dördüncü dalga yaşanıyor

Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla, Covid-19’un Omicron varyantı nedeniyle salgında dördüncü dalgaya girdiklerini ancak hastanelerin şu anda yoğunluk tehdidi altında olmadığını söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, basın toplantısı düzenleyen Güney Afrika Sağlık Bakanı Phaahla, Omicron varyantı vakalarının ülkenin dokuz bölgesinin yedisinde görüldüğünü açıkladı. Phaahla, yeni varyantın daha fazla ölüme neden olmadan çözülmesini umduklarını söyledi.

Phaahla, ilk Güney Afrika’nın tespit ettiği Omicron varyantı karşısında diğer ülkelerin uyguladıkları seyahat yasaklarına tepki gösterdi ve “uluslararası işbirliğini tehlikeye attığını” söyledi.