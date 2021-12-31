Güney Afrika: Omicron'un pik noktası geçti; ölümlerde artış düşük oldu

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Güney Afrika'da hükümet, sağlık kurumlarından aldıkları verilere göre ülkedeki Omicron vakalarının pik noktasından çıktığını, ölümlerde büyük bir fırlama yaşanmadığını açıkladı.

Güney Afrika Tıbbi Araştırma Konseyi'nden Fareed Abdullah "Omicron kaynaklı dördüncü dalganın yükselişi, pik yapışı ve sonra yavaşlaması sersemleticiydi. Dört haftada pik ve iki haftada da hızlı bir yavaşlama. Bu Omicron dalgası Tshwane şehrinde bitti. Dalgadan öte ani bir sel gibiydi" dedi.

Güney Afrika'dan uzmanlar Omicron vakalarının pik yaptığı dönemlerde ölümlerde artışın düşük olduğunu söyledi.

ABD ve Avrupa'da günlük Covid vakaları salgın boyunca görülmemiş rekorlar kırarken dünyanın başka ülkelerinde de Güney Afrika'ya benzer bir trend oluşması bekleniyor.